Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Baumaschinen, einem Sitzmäher und Gerüstteilen im Rehpfad

Pirmasens (ots)

Gestern, zwischen 08:00 und 19:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter vermutlich von der Blocksbergstraße aus Zugang zu einem Grundstück "Am Rehpfad". Dabei wurde ein verschlossenes Tor aufgebrochen. Es wurden unter anderem mehrere alte Baumaschinen, ein neuwertiger Sitzmäher und Gerüstteile entwendet, die sich entweder auf dem freien Gelände oder in unverschlossenen Schuppen befanden. Zum Abtransport müssen die Täter einen Hubwagen und ein Fahrzeug mit großer Ladefläche zur Verfügung gehabt haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell