Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und OsterholzLandkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebe stehlen Werkzeug

Kirchlinteln/Holtum-Geest. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter aus einer Werkstatt an der Straße Zu den Kötnerwiesen diverses Werkzeug gestohlen. Die Diebe öffneten ein Schloss gewaltsam, anschließend stiegen sie in das Gebäude ein, wo sie an ihre Beute gelangten. Letztlich flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizeistation Kirchlinteln hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04236/943370 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof - Polizei Achim ermittelt Tatverdächtige

Achim. Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Achimer Bahnhof, die sich am Samstag, den 24. Oktober 2020 zugetragen hatte und bei der ein Mann verletzt worden war (wir berichteten), hat das Polizeikommissariat Achim nun sieben Tatverdächtige ermittelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Opfer, ein 29 Jahre alter Mann, nach einem Wortgefecht kurz vor Mitternacht auf einem Bahnsteig grundlos von der Gruppe junger Männer angegriffen worden. Sie schlugen und traten gemeinschaftlich derart auf den Mann ein, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Täter ließen ihr Opfer nach dem Angriff verletzt auf dem Bahnsteig zurück und flüchteten. Umfangreiche Ermittlungen durch Beamte des Polizeikommissariats Achim führten schließlich zu den sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, die allesamt in Achim wohnhaft sind. Am Donnerstag, 19. November, fanden bei den Tatverdächtigen Hausdurchsuchungen statt, die zum Auffinden möglicher Beweismittel führten. Die Ermittlungen des Polizeikommissariats Achim dauern an.

Drei Verletzte auf der A1

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 wurden am Donnerstag gegen 13:30 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein 35-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw war in Richtung Hamburg unterwegs, als er nahe der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf das Stauende übersah. Er fuhr auf einen Kia auf, der aufgrund der Wucht des Aufpralls ins Schleudern geriet und daraufhin mit einem BMW kollidierte. Alle drei Insassen im Kia, ein 52-jähriger Mann am Steuer sowie zwei Mitfahrer im Alter von 78 und 80 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Klein-Lkw sowie der Kia mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Radfahrer verletzt

Achim. Ein 35-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstag gegen 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zum Achimer Bahnhof verletzt. Er überquerte den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen), als sich ein Auto näherte. Der 80-jährige Skoda-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den Zweiradfahrer, der dadurch leicht verletzt wurde. Auto und Fahrrad wurden beschädigt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Audi entwendet

Schwanewede/Meyenburg. In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter an der Straße Up´n Barg einen Audi gestohlen, der auf einer Auffahrt vor einem Wohnhaus geparkt war. Zuvor hatten sie jedoch gewaltsam eine Terrassentür des Hauses geöffnet, um hier den Autoschlüssel zu erlangen. Mit dem weißen Audi A4 Kombi, an dem ein KE-Kennzeichen für Kempten/Bayern angebracht war, flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz bittet Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Sachbeschädigungen in Grasberg

Grasberg. In Grasberg hat die Polizei weitere Fälle von Vandalismus registriert. Mittwochabend gegen 22 Uhr zerschlug ein unbekannter Täter mit einem Stein die Frontscheiben zweier Autos, die Am Ützenbarg geparkt waren. Kurz danach klirrte eine Scheibe am Rotdornweg. Hier warf der Unbekannte einen Stein gegen eine Scheibe eines Einfamilienhauses, die dadurch beschädigt, aber nicht durchschlagen wurde. Am Donnerstagmorgen ist schließlich aufgefallen, dass irgendwann in den zwei Tagen zuvor eine Fensterscheibe eines Hauses am Kirchdamm beschädigt worden war. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz oder unter Telefon 04208/919880 bei der Polizeistation Grasberg zu melden.

Zaun durchbrochen und geflohen

Lilienthal. Nach einem Verkehrsunfall auf der Heidberger Straße (L154) beging in der Nacht auf Donnerstag ein unbekannter Autofahrer Unfallflucht. Der Unfallfahrer war den Spuren zufolge in Richtung Seebergen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Zaun eines dortigen Grundstücks durchbrach. Anschließend setzte der Unbekannte mit seinem Wagen zurück und verlor rund 150 Meter vom Unfallort entfernt ein Zaunelement von der vorherigen Kollision. Letztlich fuhr der Unbekannte vermutlich in Richtung Lilienthal davon. Aufgrund von Fahrzeugteilen, die am Unfallort gefunden wurden, handelte es sich bei dem Unfallwagen um einen Audi. Hinweise zu dem Unfallfahrer sowie dessen Auto nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Auto erfasst zwei Personen

Worpswede. Auf der Findorffstraße wurden am Mittwoch gegen 17 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 51-jährige Autofahrerin bog nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab und missachtete dabei den Vorrang einer 71-jährigen Fußgängerin und einer 66-jährigen Frau im Rollstuhl, die der Autofahrerin auf dem Gehweg entgegenkamen. Die Fußgängerin und die Frau im Rollstuhl erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei daher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Was zeigte die Ampel?

Osterholz-Scharmbeck. Ein Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 18:20 Uhr auf der Schwaneweder Straße von einem Auto erfasst. Der 17-Jährige überquerte mit seinem Rad die Kreuzung Schwaneweder Straße/Am Pumpelberg in Richtung Amselstraße. Dabei kam es zur Kollision mit einem 44-jährigen Nissan-Fahrer, der die Kreuzung aus Richtung Buschhausen kommend queren wollte. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden. Dabei geht es um die Frage, ob die Ampel für den Radfahrer Rot anzeigte oder nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell