POL-BN: Swisttal: Aufmerksamer Nachbar vereitelt Einbruch in Reihenhaus

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (11.05.2020) versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in Swisttal-Odendorf einzubrechen. Zwei Männer machten sich gegen 15:30 Uhr im Garten des Hauses auf der Straße Jülicher Ring an der Terrassentüre zu schaffen. Ein Nachbar beobachtete die Männer. Als er ihnen laut zurief, was sie denn da tun würden, ergriffen die mutmaßlichen Einbrecher sofort die Flucht. Der Anwohner konnte beobachten, wie sich zwei weitere Tatverdächtige aus einem nicht einsehbaren Teil des Gartens den Flüchtenden anschlossen. Das Einbrecher-Quartett lief in Richtung Südstraße. Nach Angaben des Zeugen stiegen sie dort in einen silbernen Golf und fuhren davon.

Zwei der Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

Kräftige Figur - schwarze, krause Haare, die an der Seite abrasiert waren - trug blaue, zerrissene Jeans, schwarze Lederjacke, weißes Kapuzenshirt, schwarze Schuhe, schwarze Schutzmaske

2.Person:

Schlanke Figur- trug blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarze Mütze und schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Montagnachmittag die verdächtigen Personen oder das Fahrzeug in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

