POL-AA: Ostalbkreis: Dieseldiebstahl, Unfälle, Einbruch, Farbschmierereien

Aalen: Diesel abgezapft

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Sonntag, 24 Uhr zapften Unbekannte eine unbekannte Menge Diesel aus einem Lkw ab, der in dieser Zeit in der Daimlerstraße abgestellt war. Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: 5000 Euro Sachschaden

Unbekannte verursachten zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als sie einen Pkw BMW beschädigten, der in einer Parkbucht in der Richard-Wagner-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug wies einen ca. 2 m langen Kratzer und eine größere Eindellung auf. Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: In Wohnhaus eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Haldenstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten Räume und Behältnisse. Hinsichtlich des Diebesgutes bzw. verursachten Sachschadens bedarf es noch der weiteren Abklärungen. Hinweise auf die Einbrecher oder verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Jagstzell: Wildunfall

Auf der B 290 zwischen Schweighausen und Dietrichsweiler erfasste eine 28-Jährige am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Zeugen beobachteten am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr, wie die 25 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in der Kirchstraße ein Verkehrszeichen beschädigte und anschließend mit ihrem Beifahrer die Sitzposition tauschte. Dieser fuhr das Fahrzeug dann in seine Garage, wo er den entstandenen Schaden begutachtete. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist die 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihr verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Gegen beide wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ellwangen: Farbschmierereien

Im Stadtgebiet Ellwangen besprühten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstag mehrere Hauswände, Fahrzeuge und Zeltabdeckungen mit schwarzen Schriftzügen, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die Örtlichkeiten liegen zwischen der Aalener Straße und dem Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim: Wildunfall

Mit seinem Pkw Skoda erfasste ein 43-Jähriger am Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf der Landesstraße 2221 zwischen Brühl und Unterschneidheim einen die Fahrbahn querenden Hasen, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Der kleine Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet.

Ellwangen: Reineke in der Innenstadt

Eine freie Fahrt im Fahrzeug eines Jagdpächters bekam ein Fuchs am Samstag, nachdem er sich am Vormittag in die Ellwanger Innenstadt verirrt hatte. Das Tier wurde von mehreren Bürgern an verschiedenen Örtlichkeiten gesehen, die die Polizei verständigten. Reineke konnte nach einigem hin und her schließlich am Nachmittag in der Bahnhofstraße "festgenommen" und einem Jagdpächter übergeben werden, der ihn im Wald wieder aussetzte.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Um ihre Kinder in ihren Pkw Fiat einsteigen zu lassen, hatte eine 25-Jährige die Türe des Fahrzeuges, das in der Eutighofer Straße abgestellt war, geöffnet. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Renault so knapp an dem Fahrzeug vorbei, dass er mit seinem Pkw die geöffnete Türe beschädigte, wobei ein Schaden von rund 7000 Euro entstand. Sowohl die 25-Jährige, als auch ihre Kinder blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radler musste zur Blutentnahme

Der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd fiel am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in der Unteren Zeiselbergstraße ein Fahrradfahrer auf, der starke Schlangenlinien fuhr und ohne Beleuchtung unterwegs war. Wie die daraufhin erfolgte Kontrolle ergab, stand der 33-Jährige stark unter Alkoholeinwirkung. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

