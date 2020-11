POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reiterzubehör entwendet, 35.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall, Autofahrer unter Drogeneinwirkung & Auto zerkratzt

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Reiterzubehör entwendet

Bisher unbekannte Diebe entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen aus einem Schließfach einer Reitschule in der Straße Ameisenbühl einen Pferdesattel und weiteres Reiterzubehör im Gesamtwert von rund 4000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Vorrang missachtet - rund 35.000 Euro Sachschaden

Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13:45 Uhr die Neustadter Hauptstraße in Richtung Hohenacker und wollte nach links in Richtung Pfarräcker abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 56 Jahre alte Mini-Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt, verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Plüderhausen: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 22 Uhr die B 29 aus Richtung Stuttgart und verließ diese an der Anschlussstelle Plüderhausen. Der Mercedes-Fahrer fuhr in Schlangenlinien und bremste mehrfach ohne ersichtliche Gründe wieder ab, weshalb ein nachfolgender Autofahrer die Polizei informierte. Diese kontrollierte in der Remsstraße den 42-jährigen Mercedes-Fahrer, bei dem eine Drogeneinwirkung festgestellt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein entzogen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schorndorf-Buhlbronn: Auto zerkratzt

Ein in der Tannenwaldstraße geparkter Pkw Hyundai wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung der rechten Fahrzeugseite und verursachte hierbei 4000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

