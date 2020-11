Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Verkehrsdelikt

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Hall - Unachtsamkeit führt zu hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit einem Kleintransporter und angehängtem fahrbaren Verkaufsstand die Berliner Straße in Richtung Hagenbacher Ring. Auf Höhe der Zufahrt zum Schulzentrum geriet der 60-Jährige aus Unachtsamkeit etwas zu weit nach rechts und prallte gegen eine, in einer Parkbucht abgestellte, Sattelzugmaschine. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit nach vorne geschoben. Der 60-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 33.000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war an die Unfallstelle alarmiert worden, da zunächst gemeldet wurde, dass in dem Kleintransporter eine Person eingeklemmt sei. Bei Eintreffen vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall war.

Gem. Crailsheim - PKW überholt trotz Gegenverkehr - Geschädigte gesucht

Am Samstag gegen 09:35 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW die Landesstraße von Crailsheim in Richtung Ilshofen. Zwischen Maulach und Saurach wurde er trotz Gegenverkehr von einem PKW Smart überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, scherte der Smart so knapp vor dem 43-Jährigen ein, dass dieser gezwungen war, stark abzubremsen. Kurz darauf überholte der Smart den unmittelbar vor ihm fahrenden VW Polo ebenfalls trotz Gegenverkehr. Ein entgegenkommender schwarzer SUV musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der Smart setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Die Verkehrspolizei Kirchberg/Jagst bittet mögliche weitere Geschädigte, insbesondere den Fahrer des schwarzen SUV, sich unter der Telefonnummer 07904/94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell