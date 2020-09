POL-OL: +++ Verkehrsunfälle in Oldenburg +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Auf der Edewechter Landstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Der 66-jährige Fahrer eines VW Caddy war um 16.25 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs und geriet in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Unfallverursacher sowie der 80-jährige Mercedesfahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 30.000 Euro. (1049275)

Bei einem Unfall auf dem Pferdemarkt wurde am Donnerstag um 16.40 Uhr eine Radfahrerin schwer verletzt. Die 45-Jährige wollte von der Donnerschweer Straße kommend in Richtung 91er Straße fahren und überquerte dabei an der dortigen Ampel die Fahrbahn. Eine 18-Jährige verließ mit ihrem Mercedes im selben Moment den Pferdemarktkreisel und wollte in Richtung Am Stadtmuseum weiterfahren. An der Überwegung für Fußgänger und Radfahrer kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Beteiligte behaupteten bei der Unfallaufnahme, "Grün" gehabt zu haben. Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Unfalldienst melden. (1049125)

