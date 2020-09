Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Unfallflucht in Westerstede

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in Westerstede, An der Hössen, direkt vor dem Parkhaus der Ammerlandklinik, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Toyota Avensis fuhr gegen ein Halteverbotschild, der Mast des Schildes wurde beschädigt. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück, die Rückschlüsse auf das unfallverursachende Fahrzeug zuliessen. Der Pkw müsste vorne rechts am Radlauf/Kotflügel beschädigt sein. Unfallzeugen oder natürlich auch der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Westerstede

Telefon: +49(0)4488/833-115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell