Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Auto zerkratzt

Germersheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 1000 EUR entstand bei einer Sachbeschädigung am Montag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr in der Mittelstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Motorhaube eines ordnungsgemäß geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei Germersheim sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. Mitteilungen werden telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

