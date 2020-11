POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Arbeitsunfall

Polizeipräsidium Aalen

Backnang-Strümpfelbach - Auffahrunfall

Am Samstag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit seinem PKW Daimler die Haller Straße in Richtung Backnang. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf den vor ihm fahrenden PKW Daimler einer 74-Jährigen auf, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Auffahrunfall entstand ein Schaden von etwa 15.500 Euro.

Schorndorf - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 13-Jähriger fuhr am Samstag gegen 15:55 Uhr mit seinem Fahrrad in der Goethestraße in Richtung Silcherstraße. An der Kreuzung wollte er die Silcherstraße überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW BMW, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde. Der 13-Jährige prallte mit seinem Fahrrad gegen den BMW und wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Bei dem Sturz erlitt der 13-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 5.00 Euro.

Gem. Oppenweiler - Wegen Straßenglätte überschlagen

Am Samstag gegen 18:50 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Landesstraße von Bernhalden in Richtung Nassach mit seinem PKW Renault. Aufgrund von Straßenglätte verlor er die Kontrolle über sein Auto und er kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der 35-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Weinstadt-Endersbach - Arbeitsunfall in der Kläranlage

Am Sonntag gegen 07:40 Uhr ereignete sich in der Kläranlage in der Großheppacher Straße ein Arbeitsunfall, bei ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge stürzte der 55-jährige Mitarbeiter aus unbekannter Ursache und fiel dann etwa 6 m tief in ein Abwasserbecken. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr Weinstadt, die mit 5 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

