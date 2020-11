Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch

AalenAalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrerin übersehen Am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, kam es in Wasseralfingen an der Kreuzung Wilhelmstraße/ Schafgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem 57jährigen Renault-Fahrer und einer 31jährigen Radfahrerin. Der Renaultfahrer wollte die Schafgasse bergauf in die Karlstraße einfahren. Hierbei übersah er die bevorrechtigte Radlerin, welche von der Wilhelmstraße nach links in die Schafgasse einbiegen wollte. Nach einer leichten Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen, kam die Radfahrerin einige Meter danach zu Fall und wurde leicht verletzt.

Ellwangen-Neunheim: In Vereinsheim eingebrochen Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:22 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim in der Rattstadter Straße ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Stehlenswertem, wurden hierbei aber offensichtlich durch den zurückkehrenden Verantwortlichen gestört und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet Am Freitagmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es in Mutlangen an der Kreuzung Gmünder Straße/Bühlstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85jährige Golf-Fahrerin befuhr die Bühlstraße und wollte an der Kreuzung Gmünder Straße in die gegenüberliegende Albstraße einfahren. Beim Queren der Gmünder Straße übersah sie den dort heranfahrenden, bevorrechtigten 31jähjrigen BMW-Fahrer. Trotz Ausweichmanöver seitens des BMW-Fahrers, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Heubach: Ungebremst auf Fahrzeugschlange aufgefahren Am Freitagabend, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße zwischen Heubach und Buch zu einem Auffahrunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 18jähriger BMW-Fahrer befuhr die Strecke von Heubach in Richtung Buch und bemerkte hierbei offensichtlich zu spät, dass sich hinter einem sehr langsam fahrenden Traktor eine Fahrzeugschlange gebildet hatte. Nahezu ungebremst fuhr er hierbei als fünftes Fahrzeug auf den Mercedes eines 52jährigen auf. Hierbei wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 35000 Euro. Nach dem Unfall kam es bis zur Räumung der Unfallstelle zu erheblichem Rückstau, da der Verkehr einseitig um die Unfallstelle herumgeleitet werden musste.

