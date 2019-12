Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Räuber gesucht

Dinslaken (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Dinslaken lief Sonntag gegen 15:15 Uhr auf dem Rotbach Wanderweg in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Gneisenaustraße erhielt sie von hinten einen Stoß und geriet ins Straucheln. Ein bislang unbekannter Mann entriss ihr die Handtasche und rannte in Richtung der B8. Die Frau blieb unverletzt. Ihre Handtasche wurde später am Rotbach Wanderweg Höhe B8 durch Polizeibeamte aufgefunden. Aus der Tasche wurde Bargeld entwendet. Täterbeschreibung : männlich, ca. 30 - 50 Jahre alt, ca. 178 cm groß, normale Statur, mitteleuropäisches Ausssehen, kurzes dunkles Haar, wirre Frisur, dunkel gekleidet mit Winterjacke, Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken, Tel: 02064 / 622-0

