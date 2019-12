Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 55-Jähriger wurde geschlagen und beraubt

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Vier bislang unbekannte Täter schlugen am Samstag gegen 23.50 Uhr auf der Uerdinger Straße/Otto-Ottsen-Straße einem 55-jährigen Mann aus Moers ins Gesicht und entwendeten eine Geldbörse aus seiner Hosentasche. Anschließend entfernten sich die Täter über den Grafschafter Rad- und Wanderweg in Richtung Wörthstraße. Der 55-Jährige wurde nach eigenen Angaben leicht im Gesicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Moers, Tel.: 02841-1710 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell