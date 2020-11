POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Baukran falsch bedient - Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Gaildorf: Auffahrunfall

Am Freitag um kurz nach 12:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Ford Focus in Kleinaltdorf die Gaildorfer Straße in Richtung Schwäbisch Hall. An der Ampel am Ortsausgang fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen dort stehenden PKW BMW eines 65-jährigen Fahrers auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Baukran falsch bedient

Am Freitag um 08:45 Uhr wollte ein 63-Jähriger mit einem aufgestellten Baukran in der Theodor-Heuss-Straße eine Holzkiste mit Werkzeugen befördern. Aufgrund eines Bedienfehlers kam die Holzkiste ins Schlingern und prallte gegen ein Wohnhaus. Hierbei wurden mehrere Ziegel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

