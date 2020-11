Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stammholz entwendet - Containerbrand - Exhibitionist belästigt Fußgängerin - Autofahrer flüchtete vor Polizei und verursachte Unfallfall - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Mit über 2 Promille Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 59-jähriger VW-Fahrer bog am Donnerstag gegen 12 Uhr von der Welzheimer Straße in den Marktplatz ein und hielt dort vor einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender Porsche-Fahrer fuhr anschließend dem VW hinten auf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Eine Mitfahrerin im Pkw VW wurde beim Aufprall leicht verletzt. Der 50-jährige Porsche-Fahrer flüchtete nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Unfallbeteiligten unter dem Vorwand von der Unfallstelle, nur kurz sein Auto zur Seite zu stellen. Der geflüchtete Autofahrer wurde von der Polizei später ermittelt. Er war erheblich betrunken, weshalb eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Fellbach: Exhibitionistische Handlung

Eine 42-jährige Frau lief am Donnerstag gegen 8.30 Uhr über den Parkplatz eines Einrichtungsmarkts in der Bühlstaße. Ca. 20 Meter vor ihr stand ein ca. 30 bis 35-jähriger Mann am Baum, der augenscheinlich dort urinierte. Der Mann dreht sich anschließend und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Die Frau ging weiter und zeigte den Vorfall später polizeilich an. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er war ca. 165cm bis 170cm groß, hatte eine schmächtige Statur und kurzes lockiges nach hinten gekämmtes Haar. Er trug blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winterbach: Handgreiflichkeiten

In der Bahnhofstraße kam es am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr zu Handgreiflichkeiten. Ein 29-jähriger alkoholisierter Mann sollte bei einem dortigen Bistro bei Ladenschluss gehen, was er offenbar nicht einsah. Die Angelegenheit bauschte sich auf, nachdem sich auch mehrere Personen einmischten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch ein 54-jähriger Mann geschlagen. Der 29-Jährige zog sich bei den Handgreiflichkeiten leichte Verletzungen zu, ehe er die Örtlichkeit verließ. Die näheren Ermittlungen zur Aufklärung des Vorfalls dauern an.

Schorndorf: Mercedesfahrer flüchtete vor Polizei

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr am Kreisverkehr in der Feuerseestraße eine Mercedes A-Klasse auf, die überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizei folgte deshalb dem Auto. Der Mercedes-Fahrer versuchte nun zu flüchten und ignorierte die Haltezeichen der Polizei. In den Sonnenscheinstraße streifte der Flüchtende dann mit dem Außenspiegel seines Autos einen entgegengekommenen Pkw Seat. Anschließend fuhr er weiter, bis er einige Meter weiter mit einem ausparkendem Pkw BMW kollidierte. Weil dieses Fahrzeug nun die Fahrbahn versperrte, stieg der Mercedes-Fahrer aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Uhlandstraße. Der Mercedes wurde von der Eigentümerin kurz nach dem Vorfall als gestohlen gemeldet. Das Auto sei am Nachmittag in der Schlachthausstraße entwendet worden. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet um Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. zum Fahrzeugdiebstahl. Insbesondere auch Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr von der weißen A-Klasse Mercedes auf der Strecke Uhlandstraße, Löwenseestraße zur Sonnenscheinstraße gefährdet wurden, sollten sich mit der Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Kaisersbach: Von Straße abgekommen

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 17.10 Uhr die L 1080 von Welzheim in Richtung Gschwend. Bei Straßenglätte geriet er auf Höhe Killenhof ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte dann in einen in einer dortigen Bushaltestelle stehenden Mercedes Vito. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro. Kurz zuvor war bereits eine 29-jährige Renault-Fahrerin auf der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen. Sie und ihre beiden mitfahrenden Kinder blieben hierbei unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Plüderhausen-Walkersbach: Holzpolter entwendet

Im Waldgebiet bei Walkersbach beim Sandbuckelweg und Dikneweg wurden zwischen Montag und Donnerstag 19 Festmeter Buchenholz im Wert von ca. 1200 Euro entwendet. Es handelte sich um Baumstämme in 10 Meter Länge. Es ist davon auszugehen, dass mit einem Langholztransporter das Stammholz abtransportiert wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag einen in der Stuttgarter Straße geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Neustadt: Erneut Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Am Donnerstagabend wurde erneut ein Altpapiercontainer neben der Sporthalle der Friedensschule in Brand gesetzt. Der brennende Container wurde gegen 20:30 Uhr bemerkt, die Freiwillige Feuerwehr Neustadt kam mit sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Ob der Brand im Zusammenhang mit den Containerbränden der vergangenen Tage steht, wird derzeit geprüft. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 mit dem Polizeiposten Hohenacker in Verbindung zu setzen.

Korb: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Langen Straße geparkten Toyota und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 9:30 Uhr einen in der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell