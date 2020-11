Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

AalenAalen (ots)

Neresheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Landesstrasse 1070 zwischen Ohmenheim und Dehlingen streifte eine bislang unbekannte Lkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr den Spiegel eines entgegenkommenden Lkw, wobei dieser beschädigt wurde. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten davon. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 39-Jähriger am Donnerstagmorgen verursachte. Mit seinem Pkw Mercedes befuhr er kurz vor 7.30 Uhr die Auffahrt der B19 von der Robert-Bosch-Straße kommen, wobei er die Vorfahrt eines 51 Jahre alten VW-Fahrers missachtete. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Essingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Hauptstraße / Unteres Dorf kam es am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt eines weiteren Pkw-Lenkers missachtet, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Von der B290 bog ein 47-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr mit seinem Pkw VW Polo nach links auf die Landesstraße 1029 ein. Hierbei übersah er den Pkw VW eines 20-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Rosenberg: Unfall beim Überholen

Um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, zog ein 51-Jähriger seinen Pkw VW am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Rosenberg und Eggenrot-Lindenhof auf die Gegenfahrbahn. Als er bemerkte, dass ein hinter ihm fahrender Pkw seinerseits bereits am Überholen war, fuhr er wieder nach rechts, verlor hierbei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches in den dortigen Straßengraben fuhr. Zu einer Berührung der beiden Pkw kam es nicht.

