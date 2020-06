Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200619.1 Kiel

Bad Segeberg

Bad Bramstedt

Nehmser See: Ermittlungsgruppe nach Verschwinden von Baris Karabulut eingerichtet

Kiel / Bad Segeberg / Bad Bramstedt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Seit dem 18. März 2019 wird der damals 32 Jahre alte Baris Karabulut aus Bad Bramstedt vermisst. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Die Mordkommission der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zuletzt gesehen wurde der Mann an jenem Montag im März gegen 17 Uhr in Bad Segeberg. Den Ermittlungen zufolge war er in seinem schwarzen VW Golf IV mit dem amtlichen Kennzeichen SE-EQ 284 unterwegs. Tags darauf entdeckten Angehörige des Mannes den Wagen verlassen am Nehmser See. Die Polizei nahm zeitgleich die Ermittlungen auf.

Umfangreiche Suchmaßnahmen am und im See führten nicht zum Auffinden des Mannes. Weitere Recherchen im persönlichen Umfeld des Vermissten führten ebenfalls zu keinem Ergebnis. Im Zuge der Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass der Mann Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein dürfte.

Die Staatsanwaltschaft Kiel lobte im Februar 2020 eine Belohnung in Höhe von EUR 5.000 aus. Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg veröffentlichte am 25.03.2019, am 18.04.2019, am 21.06.2019 und zuletzt am 28.02.2020 Pressemitteilungen zu den Ermittlungen. Siehe:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4226979 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4249653 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4303396 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4533613

In diesem Jahr übernahm das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Ermittlungen und richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Bereits zuvor gab es eine Ermittlungsgruppe bei der Bad Segeberger Kriminalpolizei, deren Arbeit nach dem Eingang neuer Hinweise nun in Kiel fortgeführt wird. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Kieler Staatsanwaltschaft geführt.

Die Beamten rufen erneut mögliche Zeugen auf, sich unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere Angaben über auffällige Beobachtungen am 18. März 2019 und der Folgezeit sind für die Polizisten interessant.

Wem ist der schwarze VW Golf am Nehmser See aufgefallen? Hat jemand einen Autoschlüssel im Bereich des Sees gefunden?

Die Ermittler interessiert auch der Verbleib einer Gebetskette und eines schwarzen Lederetuis der Marke Gucci, möglicherweise mit persönlichen Dokumenten von Baris Karabulut. Es ist denkbar, dass sowohl die Gebetskette als auch das Lederetui an einem unbekannten Ort entsorgt und von unbeteiligten Personen gefunden wurden. Diese Personen könnten wichtige Zeugen sein.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

