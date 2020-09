Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Versuchter Fahrraddiebstahl

Neuhof - Am Donnerstagmittag (17.09.) versuchte ein Unbekannter das Schloss eines am Bahnhof abgestellten Fahrrads aufzubrechen. Hierbei wurde der Täter von einem Zeugen gestört, woraufhin er sich unerkannt vom Tatort entfernte. Das Fahrrad verblieb am Bahnhof.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Luca-Sophia Voll, Praktikantin

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell