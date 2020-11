Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Raub auf Tankstelle

DuisburgDuisburg (ots)

Am Samstagabend (20. November, 18:30 Uhr) betrat ein bislang noch unbekannter männlicher Täter den Kassenraum der Star Tankstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße und entwendete aus der Kasse unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Anschließend flüchtete er in Richtung Hoffsche Straße und dann weiter über ein Brachgelände in Richtung Alsumer Straße. Dort kletterte er über einen Zaun und entfernte sich in unbekannte Richtung über das dortige Werksgelände. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 160 cm groß, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-2800 in Verbindung zu setzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell