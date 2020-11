Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Exhibitionist - Diebstahl von Baustelle - Unfallflucht - Unfälle

AalenAalen (ots)

Ilshofen: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Am Dienstag um 07:50 Uhr liefen drei Kinder vom Baugebiet Schmerachaue über das Baugebiet Burggraben in Richtung Hermann-Merz-Schule. Auf dem Schotterweg zwischen dem Friedhof und einem dortigen Kinderhaus begegnete den Kindern ein Mann, welcher sein Glied sichtbar aus der Hose streckte. Als der Mann bemerkte, dass sich Personen näherten, dreht er sich in Richtung des dortigen Zaunes. Der Mann war etwa 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte kurze dunkelbraune Haare. Er hatte eine kräftige Figur und trug eine schwarze Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Die Polizei sucht Personen, die den Mann ebenfalls sahen bzw. ebenfalls geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Kripo Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Satteldorf: Diebstahl von Baustelle

Bislang unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 17 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, von einer landwirtschaftlichen Baustelle im Gahmweg eine Vibrationsplatte der Marke Wacker Typ DPU3050H mit Plattengleitvorrichtung und einen Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Marke POSEIDON 7-59. Der Gesamtwert der beiden Geräte liegt bei etwa 6000 Euro. Weiterhin hebelten die Diebe einen Baucontainer, vor welchem die Rüttelplatte stand, mit unbekanntem Hebelwerkzeug auf. Hieraus wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge oder auf den Verbleib der entwendeten Geräte nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: Dunkel gekleidete Person von Fahrzeug erfasst

Am Mittwoch um 17:45 Uhr lief ein dunkel gekleideter 55-jähriger Mann auf der Fahrbahn des Gemeindeverbindungsweges zwischen Wildenstein und Unterdeufstetten. Eine heranfahrende 62-jährige Mercedes-Fahrerin sah diesen Fußgänger so spät, dass trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung ein leichter Kontakt mit dem Fußgänger stattfand. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Ein Schaden entstand nicht.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstag um kurz vor 8 Uhr wollte eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem öffentlichen Parkhaus der Agentur für Arbeit in der Bahnhofstraße ausfahren. Hierbei prallte sie mit ihrem PKW aus Unachtsamkeit gegen die Führungsschiene des Sicherheitstors. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Wolpertshausen: Mittelleitplanke gestreift

Zwischen Montagmittag und Mittwochnachmittag befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache zu weit nach links und streifte hierbei die Mittelschutzplanke der Autobahn. Ohne den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell