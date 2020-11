Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann in Tankstellenshop - Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Betrunkener ohne Mund-Nasenschutz beim Einkaufen

Die Polizei wurde am Mittwochabend zu einer Tankstelle in der Donaustraße gerufen. Ein betrunkener Kunde, der keinen Mund-Nasenschutz trug, verhielt sich äußerst aggressiv. Er bespuckte die Plexiglasscheibe zum Tresen und verhielt sich der Angestellten gegenüber uneinsichtig. Als die Polizei hinzukam, verstärkte sich sein Verhalten. Als er noch ein Tapetenmesser aus der Tasche zog und damit in Richtung eines Beamten deutete, wurde er von der Polizei fixiert. Gegen den 38-Jährigen wurde zur Gefahrenabwehr ein Beseitigungsgewahrsam angeordnet.

Winnenden: Unfallflucht

In Schelmenholz in der Straße Steinhäusle ereignete sich am Mittwochabend eine Unfallflucht. Zwischen 19.25 Uhr und 19.55 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen die Fahrertür eines dort parkenden Pkw Mercedes. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.

Leutenbach: Auto zerkratzt

Etwa 500 Euro ist die Schadensumme, die ein unbekannter Vandale vorsätzlich verursachte. Er zerkratzte zwischen Sonntag und Mittwoch einen in der Straße Im Grund den geparkten Pkw Skoda an der Motorhaube. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung zu setzen.

Remshalden-Geradstetten: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken einen geparkten VW in der Wilhelm-Enßle-Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 6000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher könnte nach Zeugenangaben mit einem weißen Lkw mit der Aufschrift "Möbeltransporte" unterwegs gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell