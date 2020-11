Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zerkratzter Pkw

AalenAalen (ots)

Aalen: Glätteunfall

Am Donnerstagmorgen geriet ein 20-jähriger Opel-Lenker gegen 4.50 Uhr auf der B 19 in Fahrtrichtung Unterkochen bei Glätte ins Schleudern, kollidierte dabei mit der Leitplanke und kam im rechten Graben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Da der Fahrzeuglenker verletzt wurde, kam er zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Ausfahren

Ein 22-jähriger Paketzusteller fuhr am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr mit seinem Transporter vorwärts von einem Grundstück in den Kutschenweg ein. Dabei fuhr er gegen einen massiven Betonsockel und beschädigte dabei sein Fahrzeug. An diesem entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Von einem Unbekannten wurde am Dienstag ein geparkter Pkw Audi auf der Motorhaube zerkratzt, der zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr in der Straße Kottenwiesen abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Mögglingen: Von Fahrbahn abgekommen

Als am Mittwochabend ein aus Richtung Aalen kommender 20-jähriger Audi-Lenker gegen 19.30 Uhr die B 29 an der Ausfahrt Mögglingen verlassen wollte, kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Grünstreifen und beschädigte ein Verkehrsschild. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Weil eine 29-jährige VW-Lenkerin am Mittwoch gegen 18 Uhr im Einmündungsbereich Oberbettringer Straße/Heidenheimer Straße mit ihrem Fuß auf das Gaspedal rutsche, fuhr sie auf einen an der Ampel stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Leinzell: Zeugin gesucht

Eine Zeugin beobachtete am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Unfallflucht in der Mulfinger Straße. Dort hatte eine 39 Jahre alte BMW-Fahrerin einen parkenden Mini gestreift und fuhr danach weiter. Die Zeugin verfolgte die Verursacherin noch kurz, kehrte dann zur Unfallstelle zurück und übergab dem Anzeigeerstatter einen Zettel mit dem Kennzeichen. Die Verursacherin konnte daraufhin ermittelt werden. Die Zeugin wird gebeten, sich unter Telefon 07175/9219680 mit dem Polizeiposten Leinzell in Verbindung zu setzen.

