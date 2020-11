Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle & Fahrrad entwendet

AalenAalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Ein 36-Jähriger verursachte am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 3500 Euro entstand. Gegen 06.20 Uhr rangierte er seinen Pkw Seat rückwärts aus einer Einfahrt in der Volkmarsbergstraße um zu wenden. Dabei übersah er den Pkw Opel eines 51-Jährigen und streifte diesen.

Aalen: 10.000 Euro Sachschaden

Am Kreisverkehr Rötenberg missachtete eine 53-jährige Fiat-Fahrerin am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr den Vorrang eines 46 Jahre alten Citroen-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: Unfall beim Einparken

Um seinen Pkw VW Polo im Kälblesrainweg einzuparken, fuhr ein 19-Jähriger zunächst nach links und bog dann, ohne den Blinker zu setzen und auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach rechts in Richtung Parklücke. Dabei streifte er den Pkw Audi eines 20-Jährigen, der im Begriff war, an dem Polo vorbeizufahren. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Aalen: Fahrrad entwendet

Bereits am Montag zwischen 8.15 Uhr und 18.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein Mountainbike der Marke Bulls Copperhead im Wert von rund 800 Euro. Das Rad war im Fahrradparkhaus am Aalener Bahnhof abgestellt. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Adelmannsfelden: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1073 zwischen Adelmannsfelden und Engelhardsweiler erfasste ein 59-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr mit seinem VW Transporter ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet, am Pkw entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Renault übersah eine 18-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8.25 Uhr einen 17 Jahre alten Kradfahrer. Sie erfasste das Zweirad mit ihrem Fahrzeug, wobei ein Schaden von 1600 Euro entstand.

