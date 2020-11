Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Pumpenhaus - Geländer beschädigt - PKW von Straße gedrängt

Aalen

Rot am See: Einbruch in Pumpenhaus

In das Pumpenhaus am Blaubachspeicher in Bemberg wurde zwischen Mittwoch und Sonntag eingebrochen. Hierzu wurde zunächst die Eingangstür aufgehebelt. Im Pumpenhaus wurden anschließend Schaltschränke geöffnet und Schlüssel entwendet. Zudem wurde ein Boot beschädigt. Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Crailsheim: Geländer beschädigt

Am Montag wurde durch Mitarbeiter des Baubetriebshofs festgestellt, dass ein Geländer an der Einmündung zur Haller Straße in Crailsheim beschädigt wurde. Es wurden drei Querstangen abgetreten bzw. abgerissen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW von Straße gedrängt

Am Mittwoch um 9 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem PKW Opel die L2218 von Heinkenbusch in Richtung Maulach. Auf der Strecke kam ihr ein überholender PKW auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die Opel-Fahrerin bremste stark ab und wich nach rechts aus, so dass sie mit ihrem Fahrzeug in einem angrenzenden Kiesbett zum Stehen kam. Hierbei wurde die 34-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

