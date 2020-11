Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände, Diebstahlsdelikte, Einbruch, Unfälle & Farbschmiererei

AalenAalen (ots)

Westhausen: Brand von Holzhütte

Am Mittwoch geriet eine Holzhütte in der Mozartstraße kurz nach Mitternacht in Brand. Dadurch wurde die Wand des danebenstehenden Wohngebäudes leicht verrußt, es bestand jedoch keine konkrete Gefahr, dass das Feuer auf dieses übergriff. Der Schaden an der Hütte wird auf ca. 500 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

Abtsgmünd-Laubach: Diebstahl von Rüttelplatte

Von einer Baustelle in der Reichenbacher Straße wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine ca. 150 kg schwere Rüttelplatte der Firma Wacker, Farbe gelb mit roter Aufschrift entwendet. Der Wert der Baumaschine wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der Maschine werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: Auffahrunfall verursacht

Beim Befahren der Zufahrtsrampe vom Burgstallkreisel zur B 19 in Fahrtrichtung Aalener Dreieck übersah ein 18-jähriger Polo-Lenker am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr einen verkehrsbedingt wartenden 28-jährigern Fiat-Lenker und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es mit einem dort fahrenden 24-jährigen Passat-Lenker kollidierte und letztlich an der Leitplanke am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden der Polo-Fahrer sowie der Fiat-Lenker leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Bopfingen: Brand von Altkleidercontainer

Von Unbekannten wurde am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr ein Altkleidercontainer in der Hauffstraße in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen löschte das Feuer. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruch in Wohnhaus

Nachdem bereits gestern über einen Einbruch in der Burgstraße berichtet wurde, musste zwischenzeitlich dort eine weiterer registriert werden. Über ein Fenster gelangte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15.50 Uhr und 19.40 Uhr in ein dortiges Wohnhaus. Hier durchsuchte er Schränke und Schubladen. Ob der Einbrecher tatsächlich Beute machte, bedarf noch der Abklärungen. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Brandstiftung

Von Unbekannten wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr an einem Anhänger die Überzugsplane in Brand gesetzt. Der Anhänger war an einer Baustelle in der Heidenheimer Straße im Bereich des Berufsschulzentrums abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag eine 24-jährige VW-Lenkerin auf der Einhornstraße, als sie gegen 13.15 Uhr aus Unachtsamkeit auf eine 41-jährige Daimler-Lenkerin auffuhr. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Geldbeutel

Aus dem unverschlossenen Führerhaus eines Lkw wurde am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr in der Ledergasse ein Geldbeutel entwendet. Der Geldbeutel wurde kurze Zeit später in einem Abfalleimer in der Nähe des Bahnhofs aufgefunden. Das Bargeld fehlte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr wurde im Dreisamweg eine Grundstücksmauer mit silberner Farbe besprüht und ein Schaden von ca. 1500 Euro verursacht. Hinweise an den Polizeiposten Bettringen, Tel. 07171/7966490.

