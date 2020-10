Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden

HausachHausach (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Gegen 10:45 Uhr befuhr der 57-jährige Lenker einer Sattelzugmaschine die Hechtsbergstraße. Eigenen Angaben zufolge musste er aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand haltenden Lastwagens nach links ausweichen. Hierbei streifte er mit seinem Sattelauflieger den entgegenkommenden Audi einer 21-Jährigen. Während der Schaden am Lastwagen auf 50 Euro geschätzt wird, entstand am Auto der jungen Frau ein Schaden von schätzungsweise 8.000 Euro. /eb

