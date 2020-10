Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf Trab gehalten

LahrLahr (ots)

Eine Mann hielt am Dienstagmittag zuerst die Beamten des Führungs- und Lagezentrums und im Anschluss Beamte des Polizeireviers Lahr auf Trab. Der 42-Jährige hatte gegen 12 Uhr mehrfach den Notruf der Polizei gewählt, ohne dafür einen triftigen Grund zu haben. Am Telefon berichtete er den Beamten bei jedem Anruf von einem neuen erfundenen Ereignis. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass sich der Mann vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.

/lw

