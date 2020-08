Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

Heidelberg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 09:30 Uhr an der Kreuzung Sofienstraße/Neckarstaden ein Verkehrsunfall bei dem eine Straßenbahn beteiligt war. Eine 50-jährige Fiat-Fahrerin wollte einem, durch Rückstau in der Kreuzung stehenden, 85-jährigen Mercedes-Benz Fahrer umfahren und fuhr dabei in den Bereich der Gleise. Dabei übersah sie eine von hinten herannahende Straßenbahn und kollidierte mit dieser, sowie dem Mercedes-Fahrer. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 30.000EUR.

