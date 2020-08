Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Problemen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr kam es auf der Großsachsener Sraße stadtauswärts, kurz nach dem Ortsschild auf der L541, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Acker, ehe er am Zaun des örtlichen Bauhofs zum Stehen kam. Anschließend setzte er zurück, fuhr über landwirtschaftliche Flächen weiter, bis er vor dem Zaun des Anwesens Eschenweg 14 stehen blieb. Anschließend wurde der Mann mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000EUR

