POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist vor Café belästigt Frau

Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag tauchte gegen 12 Uhr eine männliche Person auf dem Schlossplatz vor einem Café auf, hielt sein erigiertes Glied in der Hand und starrte hierbei eine 75-jährige Frau an, die in männlicher Begleitung in dem Café saß. Da sich die Frau belästigt fühlte, versuchte ihr Begleiter heimlich die Polizei zu verständigen, was der Mann aber offenbar bemerkte. Er flüchtete daraufhin auf einem schwarzen Damenfahrrad in Richtung des Bahnhofs Schwetzingen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt

- blonde kurze Haare

- korpulente Statur mit auffällig großem Brustumfang

- bekleidet mit einem türkisfarbenen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, diese dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

