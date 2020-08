Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unbekannter belästigt Frauen in sexueller Absicht - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Lindenhof (ots)

Am Montagvormittag belästigte ein unbekannter männlicher Radfahrer im Waldpark zwischen 10.30 und 11.00 Uhr zwei Frauen in unsittlicher Weise. Einer 23-jährigen Joggerin griff er im Vorbeifahren an das Gesäß, einer 26-jährigen Frau zeigte sich der Unbekannte in exhibitionistischer Weise mit entblößtem Geschlechtsteil. Die verständigte Polizei fahndete nach dem Mann, der mit einem dunklen Fahrrad unterwegs war, leider ohne Erfolg. Der unbekannte Tatverdächtige, der hochdeutsch gesprochen haben soll, wurde so beschrieben: ca. 170 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, heller Teint, kurze aschblonde Haare, helle Barthaare, goldene Brille mit runden/halbrunden Gläsern, bekleidet mit schwarzer Jogging-/Cargo-Hose und dunklem T-Shirt. An den Oberarmen sei der Tatverdächtige tätowiert gewesen. Bei dem Fahrrad, das er mit sich führte, soll es sich um ein Rennrad oder ein City-Bike in dunkler Farbe gehandelt haben. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten geben können oder selbst durch diesen belästigt wurden, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

