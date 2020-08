Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Diebstahl eines teuren E-Bikes; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Ein neues, über 3.000.- Euro teures E-Bike, das zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 00.10 Uhr, am Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof in der Ladestraße abgestellt war.

Bei dem Bike handelt es sich um eine KTM, Typ Macina Race 291, Farbe matt-schwarz mit orangenem KTM-Schriftzug. Es war mit einem Faltschloss gesichert, dass der oder die Täter aufgebrochen hatte.

Hinweise über den Verbleib des E-Bikes sowie Informationen zur Tat und/oder dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 entgegen.

