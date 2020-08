Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: 24-jähriger Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Stadtteil Neuostheim zog sich ein 24-jähriger Rollerfahrer schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Kleinkraftroller auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Neuostheim unterwegs. In Höhe des Haupteingangs zum Luisenpark fuhr er, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf die vor ihm bremsende 48-jährige Dacia-Fahrerin auf. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der unfallbeschädigte Roller wurde am Unfallort verkehrssicher abgestellt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

