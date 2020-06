Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Randalierer verletzt Polizeibeamten

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagabend, 20.06.2020, gegen 19.50 Uhr, beschwerten sich Anwohner des Starenhofes in Nienburg über stake Lärmbelästigung in der Nachbarschaft. Hier wurden von den eingesetzten Polizeibeamten mehrere Personen bei lauter Musik auf einer Terrasse festgestellt. Auf die freundliche Bitte, etwas leiser zu sein, zeigte sich der 43-jährige Verantwortliche sehr unkooperativ und versuchte, weitere Personen gegen die Polizei aufzubringen. Durch laute Zwischenrufe versuchte der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann, die polizeiliche Maßnahme zu stören. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sowie der Weigerung, den Zustand zu ändern, entschlossen sich die Polizeibeamten, die Person in Gewahrsam zu nehmen, da das die einzige Möglichkeit war, nicht immer wieder zu der Ruhestörung gerufen zu werden. Kurz vor dem Funkstreifenwagen griff der 43-jährige einen der Beamten an, dieser stürzte bei dem Angriff und verletzte sich erheblich an der Hand. Im Anschluss wurden dem Randalierer Handfesseln angelegt. Der Nienburger Polizeibeamte wurde in einer Klinik behandelt und ist vorläufig nicht dienstfähig. Dem Täter wurde eine Blutprobe entnommen.

