Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fungizide und Pestizide zum Abtransport bereitgestellt

Rinteln OT Deckbergen (ots)

(swe). Bislang unbekannte Täter haben in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Deckbergen am Sonntag gegen 03.00 Uhr Fungizide und Pestizide zum Abtransport bereitgestellt. Dabei wurden sie offensichtlich gestört und flohen nach bisherigen Kenntnissen mit einem weißen Transporter. Wer Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln. Wieviel der Fungizide und Pestizide bereits in den Transporter geladen war und entwendet wurde, wird noch geprüft.

