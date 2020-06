Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigung an Pkw

Rinteln (ots)

(jwp) Am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr musste ein 41-jähriger Rintelner feststellen, dass sich ein unbekannter Täter an seinem Pkw zuschaffen gemacht hatte. Am Freitag, gegen 20:00 Uhr hatte er ihren Pkw Kia auf dem Privatparkplatz in der Wallgasse abgestellt. Bei seiner Rückkehr war der Lack des Pkw zerkratzt worden.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

