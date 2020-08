Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam zwischen es 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Schlierbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau fuhr mit Ihrem Porsche links neben einem LKW auf gleicher Höhe, als dieser seitlich in die rechte Fahrzeugseite des PKWs stieß. Die Frau stellte den Schaden erst zu Hause fest, da Sie durch den starken Regen nur von einem Wasserschwall ausging. Der LKW war weiß und hatte vermutlich ein Frankfurter Kennzeichen. Am Porsche entstand ein Schaden von ca. 5.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223-92540 zu melden.

