Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Beifahrerseite eingeschlagen - Handtasche entwendet

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend wurde in der Straße "Am Kraichbach" zwischen Grillhütte und Brücke in der Zeit von 19:00 Uhr und 19:25 Uhr die Beifahrerscheibe eines schwarzen Renault Kadjar eingeschlagen und eine Handtasche samt Handy, Schlüsseln und persönlichen Papieren entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 1.500EUR.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

