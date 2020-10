POL-OG: Offenburg - Katalysator ausgebaut

Polizeipräsidium Offenburg

Zu einem Fall des besonders schweren Diebstahls kam es im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagabend in der Vogesenstraße. Ein bislang unbekannter Langfinger machte sich dort an dem VW zu schaffen und baute den Katalysator des Fahrzeugs aus. Als der Senior am Sonntagabend die Fahrt mit seinem Auto antreten wollte, sprang dieses nicht an. Ein hinzugerufener Pannendienst stellte dann das Fehlen des Fahrzeugteils fest. Beamte des Polizeireviers Offenburg nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 Hinweise zu verdächtige Beobachtungen entgegen.

