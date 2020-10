Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Nach Unfall leicht verletzt

Gengenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagmorgen gegen 8:10 Uhr in der Leutkirchstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ein Senior mit seinem BMW frontal in ein Garagentor. Hierbei zog sich der BMW-Lenker leichte Verletzungen zu und wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Unfallschaden von rund 3.000 Euro.

/lw

