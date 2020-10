Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Lahr (ots)

Eine berauschte Fahrt endete für einen 18-Jährigen am Montagabend gegen 20:15 Uhr in einem Graben im Ortsteil Langenwinkel. Der Ford-Lenker fuhr entlang der Pflugstraße als er offenbar nach links von der Fahrbahn abkam, in einen Grünstreifen geriet und anschließend in einen angrenzenden Graben stürzte. Grund hierfür könnten nach derzeitigem Sachstand zahlreiche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln sein. Eine Blutentnahme erhärtete den anfänglichen Verdacht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Ford musste mittels einer Spezialfirma mit einem Kran geborgen werden. Hierbei wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zudem erwartet den Heranwachsenden eine Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteln und dem allgemeinen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

/sb

