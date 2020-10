Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Alkoholisierter Vandale

Ettenheim (ots)

Dank zweier aufmerksamer Zeugen wurde die Polizei am späten Montagabend gegen 22:15 Uhr alarmiert, weil ein betrunkener Fußgänger im Bereich Im Brünnelinsgraben sein Unwesen trieb. Die beiden Zeugen beobachteten, wie der alkoholisierte 18-Jährige auf seinem nächtlichen Streifzug sämtliche geparkte Fahrzeuge am Straßenrand durch Tritte beschädigte. An vier Autos konnten erkennbare Schäden festgestellt werden. Der genau zurückgelegte Fußweg des Mannes ist jedoch nicht bekannt. Daher ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge im Bereich Altdorf demoliert wurden. Hinweise zu weiteren Beschädigungen nehmen die Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-200 entgegen. Der mutmaßliche Vandale sieht nun einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung entgegen.

