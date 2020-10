Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rotlicht missachtet

Rastatt (ots)

Die Missachtung des Rotlichts an der Ampelkreuzung der Wilhelm-Busch-Straße zur Oberwaldstraße hat am Montagabend zu einer Kollision, einer Leichtverletzten sowie einem Blechschaden von rund 6.500 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 20 Uhr trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit dem BMW einer 55-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und von Helfern des Rettungsdienstes an der Unfallstelle behandelt.

