Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schwaibach L99 - Gestürzt und verletzt

Gengenbach (ots)

Eine Honda-Fahrerin ist am Montagnachmittag auf der "Alte Landstraße" vom Stadtgebiet Gengenbach kommend in Richtung Reichenbach gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen kam die 17-Jährige gegen 14.40 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad beim Befahren des Kreisverkehrs auf Höhe der Nordspange vermutlich aufgrund der feuchten Fahrbahn ins Rutschen. Sie stürzte alleinbeteiligt auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das Klinikum Offenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

/ph

