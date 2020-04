Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Schelklingen - Einbrecher flüchtet ohne Beute

In den vergangenen Tagen suchte ein Unbekannter in Schelklingen nach Brauchbarem.

Ulm (ots)

Am Sonntag sah ein Zeuge die Spuren des Einbruchs an dem Gebäude in der Freybergstraße: Ein Unbekannter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so in das Gebäude des Freibades gekommen. Dort suchte er nach Brauchbarem. Ohne Beute gemacht zu haben flüchtete der Einbrecher. Die Beamten vom Polizeiposten Schelklingen (07391/5880) haben die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie vermuten, dass der Täter zwischen Donnerstag- und Sonntagabend in dem Gebäude war. Nun suchen sie nach dem Unbekannten.

