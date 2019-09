Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Falsche Polizeibeamte riefen gestern in Koblenz an

Koblenz (ots)

"Frau Meier? Mein Name ist Hauptkommissar Schmitz von der Kripo Koblenz. In Ihrer Nachbarschaft sind Einbrecher festgenommen worden und wir haben eine Liste gefunden, auf denen auch Ihr Name steht. Ihre Wertsachen sind zu Hause nicht mehr sicher!" - so oder in leicht abgewandelter Masche versuchten am gestrigen Montag, 16.09.2019, Betrüger mit geschickter Gesprächsführung an die Ersparnisse von vornehmlich älteren Menschen in Koblenz zu gelangen. Zum Glück rochen die Angerufenen den Braten und legten auf. 14 solcher Anrufe wurden der Koblenzer Polizei gemeldet, wir gehen aber davon aus, dass noch viel mehr Personen angerufen wurden, die sich aber nicht bei uns meldeten.

Seit Februar 2018 beschäftigt sich eine Ermittlungsgruppe der Kriminaldirektion Koblenz mit solchen Verfahren. Allein 2018 registrierte die Ermittlungsgruppe rund 2.300 Strafanzeigen im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz. In 9 Fällen waren die Betrüger 2018 erfolgreich. Sie erbeuteten Geld und Wertsachen im Gesamtwert von etwa 239.000 Euro. Bereits im 1. Halbjahr 2019 wurden dem Polizeipräsidium Koblenz etwa 810 Anrufe (Vergleich 1. Halbjahr 2018: 1.030) gemeldet. Darunter waren 6 Fälle, in denen die Betrüger Beute machten. Der Gesamtschaden beträgt hier rund 107.000 Euro.

Jeder Fall ist einer zu viel. Daher starteten wir die Kampagne "Mit mir nicht". Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen und über die Vorgehensweise der Betrüger informieren. Primär richten wir unsere Aktion auf die vornehmliche Zielgruppe der Täter aus - die älteren Menschen in unserer Region. Aber auch Angehörige und Bankmitarbeiter sollen ausdrücklich angesprochen werden. Mit unserer Plakataktion und dem Videoclip wollen einen möglichst großen Personenkreis für dieses Thema sensibilisieren.

Für die am 9. August begonnene Kampagne hatte das Polizeipräsidium Koblenz 6.000 Plakate mit unterschiedlichen Protagonisten und deren Aussagen gedruckt und an die Kommunen im Präsidialbereich verteilt. Mit Kampagnenstart wurden die Plakate an öffentlichen Gebäuden ausgehängt.

Nützliche Präventionstipps sowie den Videoclip finden Sie auch auf unserer Homepage

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblenz/

