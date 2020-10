Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Diebstahl von Fahrrad, Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Ein bislang Unbekannter entwendete am Dienstag zwischen Mitternacht und 1 Uhr ein Fahrrad in der Oberkircher Straße. Dieses soll unverschlossen auf dem Hof abgestellt gewesen sein. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

