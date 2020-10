Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Erlach - Wohnungseinbruch

Renchen (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Montag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 20:45 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Anton-Müller-Straße. Der Unbekannte gelangte gewaltsam in das Anwesen. Dort durchwühlte der ungebetene Besucher mehrere Zimmer Die anschließende Flucht erfolgte offenbar über die Terrassentür. Aktuellen Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegengenommen.

