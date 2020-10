Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Exhibitionistische Handlungen

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine 55-Jährige musste am Montagmorgen in der Kittelgasse eine unliebsame Begegnung machen. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete die Dame gegen 6 Uhr einen noch unbekannten Mann, der offenbar an seinem Geschlechtsteil hantierte, während er seinen Blick auf sie richtete. Nachdem die Spaziergängerin den Unbekannten laut ansprach, zog er sich an und führte keine weiteren Handlungen mehr durch. Er soll die Frau bis zum Marktplatz verfolgt und sich anschließend in Richtung Kornstraße/Zwingerpark entfernt haben. Kurze Zeit später erstattete eine weitere Dame ebenfalls Anzeige gegen einen unbekannten Mann, der sie im offenbar gleichen Zeitraum im Bereich der Unterführung Kinzigbrücke in gleicher Weise angegangen haben soll. Aufgrund der selben Begehungsweise und der übereinstimmenden Personenbeschreibung könnte es sich hierbei um dieselbe Person handeln. Die Beamten der Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach einem 190 cm großen Mann im Alter von 20-25 Jahre. Er war von dünner Statur, hatte eine helle Hautfarbe und trug eine schwarze Kapuzenjacke, dunkelgraue Jogginghose, graue Turnschuhe mit weißen Streifen und eine hellblaue Mund-Nasen-Maske. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell