Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mitarbeiterin eines Modegeschäfts wird durch Kinderwagen verletzt

Ingelheim (ots)

Mittwoch - 19.08.2020, 12:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es in einem Modegeschäft in Ingelheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen.

Die unbekannte Kundin sucht sich in der Boutique ein Kleid aus und hängt dieses über ihren mitgeführten Kinderwagen. Den Mitarbeitern des Geschäfts kommt das Verhalten der Kundin merkwürdig vor, sodass sich eine Angestellte entschließt, die Frau genauer zu beobachten. Hierfür gibt sie sich selbst als Kundin aus.

Der Beschuldigten scheint das Verhalten jedoch aufzufallen, sie verliert die Nerven und fährt infolgedessen der 57-jährigen Geschädigten mit dem Kinderwagen über den Fuß. Die Mitarbeiterin wird hierdurch am Zeh verletzt.

In einem unbeobachteten Moment hebt die bislang unbekannte Beschuldigte ihr Kind auf ihren Arm und verlässt das Geschäft. Sie hinterlässt hier jedoch den Kinderwagen, sowie die darin befindlichen Kinderspielsachen und Süßigkeiten. Die Eigentumsverhältnisse hierüber, sowie der Verbleib des Kleides sind bislang ungeklärt.

Eine Beschreibung der Frau liegt vor: dunkle Haare, dunkler Teint, ca. 1,60m groß, trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und eine schwarze Tasche mit goldener Kette

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

